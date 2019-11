Sport Kort: Barça 10 weken zonder man van 105 miljoen

19.23 uur: Barcelona moet waarschijnlijk tien weken zonder Ousmane Dembélé voetballen. De medische staf liet vrijdag na onderzoek weten dat de aanvaller deze week in de wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund een spierblessure in een dijbeen heeft opgelopen. De Fransman moet het voorlopig rustig aan doen.

Dembélé werd tegen Dortmund al na 25 minuten vervangen door Antoine Griezmann. Die Fransman maakte het derde doelpunt voor Barcelona in het met 3-1 gewonnen duel.

Henk Groener Ⓒ Hollandse Hoogte

Groener langer bondscoach Duitse handbalsters

11.05 uur: Henk Groener blijft tot eind 2021 bondscoach van de Duitse handbalsters. Vlak voor de start van het WK in Japan heeft de Duitse bond het contract van de Nederlandse trainer met een jaar verlengd. Groener (59) heeft de Duitse vrouwen sinds begin 2018 onder zijn hoede.

De oud-international van Oranje werkte daarvoor jarenlang als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Onder zijn leiding vond Oranje aansluiting met de wereldtop. De handbalsters pakten zilver op het WK van 2015 en kwalificeerden zich voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar ze net naast de medailles grepen (vierde). Kort na de Spelen besloot Groener te vertrekken.

De Nederlander heeft zich met Duitsland geplaatst voor het WK, waar Brazilië zaterdag de eerste tegenstander in de groep is. "Dit is kort voor de start van het toernooi een mooi bericht en een compliment voor zowel de trainersstaf als de speelsters", zei Groener over zijn contractverlenging. Het doel van de Duitse vrouwen is een plek bij de eerste zeven, want dan mogen ze in het voorjaar meedoen aan een olympisch kwalificatietoernooi.