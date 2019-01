De Jong legt PSV-spelers ’titelrace’ uit

De Jong weet dat de druk van buitenaf gaat groeien, naarmate het seizoen vordert. En zeker als blijkt dat het uitduel met Ajax op 31 maart weleens doorslaggevend zou kunnen worden. „Dat wij zestien van de zeventien keer hebben gewonnen is vrij uniek. Er zullen zeker nog punten verspeeld gaan worden door ons en door Ajax. Maar hoeveel en wanneer, dat is de vraag”, aldus De Jong, die met een goed gevoel terugkijkt op de belegde ’vergaderingen’ in Qatar.

Boven staan

„Die besprekingen komen vooral uit onszelf, als spelers zijnde. Natuurlijk draagt de technische staf dan af en toe ook wat aan. Andere jongens en ik hebben dit vaker meegemaakt. We proberen de groep dan een beetje uit te leggen wat een titelrace inhoudt. Media, Instagram, noem maar op, alles gaat op een gegeven moment een rol spelen. Dat kan je onbewust uit je focus halen. Als speler moet je proberen daarboven te staan. Dat is niet altijd even makkelijk. De boodschap is: ga er slim mee om, dat kan heel belangrijk worden in de tweede seizoenshelft.”

