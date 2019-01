Feyenoord verhuurt Tapia aan Willem II

De 23-jarige middenvelder kwam in Rotterdam dit seizoen pas vier competitieduels in actie.

Feyenoord nam de international van Peru drie jaar geleden over van FC Twente. Tapia staat nog tot volgend jaar zomer onder contract bij de huidige nummer 3 van de Eredivisie.

Voor Tapia is het belangrijk dat hij in de tweede helft van het seizoen veel speeltijd krijgt, omdat hij in de zomer voor Peru uitkomen op de Copa America wil uitkomen.