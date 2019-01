’Sol laat Willem II-training schieten en is op weg naar Kiev’

De Spaanse spits ontbrak maandagochtend op de training bij de Tilburgers en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Dinamo Kiev. Dat weet het Brabants Dagblad.

Volgens de krant gaat Sol (die in de zomer van 2016 arriveerde in Tilburg) in de loop van deze week een contract voor vijf jaar tekenen bij de nummer 2 van Oekraïne. Trainer Adrie Koster gaf afgelopen week tijdens het trainingskamp in Marbella al aan niet uit te sluiten dat er spelers zouden vertrekken.

Tapia

„Maar dat hoort ook bij het voetbal”, aldus de oefenmeester. „Spelers als Fran Sol willen een stap hogerop. En dan gaat het er bij een club als Willem II om dat je adequaat handelt.” Eerder op maandag werd duidelijk dat nummer 12 van de Eredivisie de rest van het seizoen kan beschikken over Renato Tapia, die wordt gehuurd van Feyenoord.

