PEC haalt Japanse bekende van Doan binnen

Nakayama komt over van Kashiwa Reysol. De jeugdinternational is een linksbenige centrale verdediger, die ook verdedigend op het middenveld uit de voeten kan. Hij wordt vandaag bij aankomst medisch gekeurd en dan zullen ook de laatste plooien in de contractonderhandelingen worden gladgestreken, waaronder de duur van het contract. De Japanner zal voor 3,5 of 4,5 seizoen tekenen in Zwolle, om morgen (dinsdag, red.) te worden gepresenteerd.

Beste jonge speler

PEC volgt Nakayama al ruim een jaar. Hij was aanvoerder van het Japan Onder 20 waarin FC Groningen-revelatie Ritsu Doan indruk maakte op het WK. Doan heeft inmiddels zijn status van coming man in het Japanse voetbal bevestigd en is nu actief met de A-ploeg op de Azie Cup. De 21-jarige Nakayama werd uitgeroepen tot Rookie of the Year van 2017 in de Japanse J-League, de prijs voor de beste jonge speler in de hoogste Japanse competitie.

Het is waarom PEC wil investeren in een speler van buiten de EU, met bijkomend salaris. Ook heeft de club bij FC Groningen gezien wat het commercieel teweeg kan brengen als hij in de slipstream van Doan weet te imponeren.

Van Aken

De komst van Nakayama sluit een eventuele komst van Joost van Aken niet uit. PEC wil hem nog altijd een half jaar huren van zijn Engelse werkgever Sheffield Wednesday, maar het wacht af wat de plannen van de nieuwe manager Steve Bruce met hem zullen zijn. Hij wilde bij zijn komst deze maand eerst zijn selectie zelf doorlichten.

Joost van Aken Ⓒ Hollandse Hoogte

Mocht PEC de oud-speler van SC Heerenveen kunnen strikken, dan geeft het zijn nieuwe trainer Jaap Stam daarmee een verdediger die de Nederlandse competitie al goed kent. Dat zou Nakayama, die als jonge speler voor het eerst aan de andere kant van de wereld terechtkomt, eventueel meer tijd geven om in zijn eerste half jaar te kunnen acclimatiseren, al wordt hij ook als serieuze optie ’op zes’ gezien.