’Koekjesmonster’ Schulting: ’Voor mezelf en voor oma’

Op de 3000 meter Superfinale reed Schulting alle frustraties van zich af door met grote afstand als eerste over de streep te komen en de Europese titel allround te veroveren. „Fenomenaal, daar wist ze de olympisch kampioene van de vrouwen te onderscheiden”, genoot de 54-jarige Otter na van het grote machtsvertoon dat zijn pupil daar toonde. ’Suus’ werd daarmee de opvolgster van Jorien ter Mors, die hetzelfde kunstje in 2014 als eerste Nederlandse vrouw flikte.

En om in termen van Otter te blijven, schudde ’Suus’ met de andere meiden ook in de relay de concurrentie als koekkruimels van zich af. Met Lara van Ruijven (brons op 500 meter), Yara van Kerkhof en Rianne de Vries kreeg Oranje Dordrecht nog een keer op de banken. Het goud werd gevierd, om die tegelijkertijd op te dragen aan de onfortuinlijke Knegt. Allen, inclusief Tineke den Dulk die de kwartfinale reed, toonden ze hun telefoon waarop de tekst ’Voor jou Sjinkie’ te lezen was.

Prestatiedruk

En toen kwamen dus de tranen van vijf dagen rouwen, gedeeld leed en prestatiedruk. „Het is de afgelopen week echt heel heftig geweest met allerlei emoties. Mijn oma was al lange tijd ziek, het was een prachtige begrafenis. Daar wilde ik hoe dan ook bij zijn om afscheid te kunnen nemen”, vertelde ze, terwijl ze het vocht uit haar ogen wreef. „Ja, en toen kwam ook nog het slechte nieuws van Sjinkie een dag later. Al maanden spreek ik uit dat dit EK mijn grote doel van het seizoen is. Daarmee leg ik mezelf een bizar hoge druk op. En ja, als je alles dan bij elkaar optelt, ben ik blij dat ik alle klappen op dit EK in kracht heb kunnen omzetten. En ik ben ook trots op de rest van de ploeg dat we dit gepresteerd hebben.”

Eendagsvlinder

Om te vervolgen: „Ik wil wel heel snel naar Sjinkie toe. Hij heeft wat vreselijks meegemaakt, maar was ondanks alles zo betrokken. „Hij stuurde ’Thanks Suus’ en drie kussmileys omdat we onze titels aan hem opdroegen”, om daar meteen aan toe te voegen. „Maar dit is ook voor mijn oma en natuurlijk voor mezelf, want ik heb keihard gewerkt om niet die eendagsvlinder te zijn. Weet je, het is dan niet alleen de bewijsdrang. Als je eenmaal geproefd hebt van winnen, wil je alleen maar meer.”

