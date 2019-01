Emotionele Murray in ware thriller onderuit

De 31-jarige Schot verloor in de eerste ronde na een enerverende partij van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2) en nam onder luid applaus afscheid van het Australische publiek.

Bekijk ook: Afscheid Murray is nabij

Murray kondigde afgelopen vrijdag - overmand door emoties - aan dat zijn professionele loopbaan nog maximaal tot Wimbledon van dit jaar zou duren. Een kapotte heup staat een verdere, succesvolle carrière van de Schot in de weg. De kans is groot dat hij zijn eliminatie in Melbourne zijn tennisracket nu al aan de wilgen hangt.

Tiebreaks

De drievoudig Grand Slam-winnaar leek door de eerste twee sets te verliezen op weg naar een snelle uitschakeling, maar kwam op een geweldige manier terug in de wedstrijd. De Schot pakte middels een tiebreak niet alleen de derde, maar ook de vierde set van zijn Spaanse tegenstander af.

In de vijfde set werd al snel duidelijk dat Murray de wedstrijd niet helemaal op zijn kop kon zetten. Bautista Agut liep snel uit naar een 5-1 voorsprong, liet nog een matchpoint liggen maar klaarde bij zijn tweede matchpoint bij 5-2 de klus. Met een staande ovatie en een welgemeende groet aan het publiek nam Murray op gepaste wijze afscheid van wat wellicht zijn laatste Grand Slam is geweest.