Cilic rekent eenvoudig af met Tomic

De nummer zeven van de wereld was vooral in de eerste set oppermachtig op eigen service. De 26-jarige Tomic, die in 2016 de vierde ronde haalde in Melbourne, had niets in te brengen op de krachtige slagen van Cilic. De 30-jarige Kroaat sloeg in totaal 21 aces. Tomic pakte pas een break toen Cilic serveerde voor de wedstrijd op 5-3. Het publiek ging nog eens achter hun landgenoot staan en de Australiër sleepte er een tiebreak uit. Daarin sloeg Cilic alsnog toe en benutte hij zijn eerste matchpoint.

Cilic speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Die versloeg de Rus Andrei Roeblev in vier sets, 6-4 6-4 2-6 6-4.