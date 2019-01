Murray: ’Dit zou een geweldig einde zijn’

De voormalige nummer één van de wereldranglijst werd al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 4-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) 2-6.

Murray vertelde afgelopen vrijdag tijdens een emotionele persconferentie dat hij vreest dat hij na de Australian Open nooit meer in actie komt.

„Het is een worsteling, al zo’n twintig maanden heb ik veel pijn”, zei Murray terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. „Ik heb alles wat binnen mijn mogelijkheden lag gedaan om me beter te gaan voelen, maar het heeft niet veel geholpen. Ik heb nog steeds veel pijn en zo wil ik niet doorgaan.”

Het liefst wil Murray nog uitkomen op Wimbledon, het toernooi dat hij tweemaal won. „Maar ik weet niet of ik vijf maanden kan wachten”, zei de Schot die vijf keer de finale van de Australian Open verloor maar de US Open wel eenmaal won. „Maar als dit mijn laatste wedstrijd was, dan was het een geweldige manier om afscheid te nemen.”

De wedstrijdleiding van de Australian Open had kennelijk al rekening gehouden met een definitief afscheid van de tennisser die eenmaal de US Open won en vijf keer de finale in Melbourne verloor. Murray kreeg na zijn nederlaag een filmpje te zien waarin tennissers als Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic hem bedankten voor al die mooie jaren. Murray vocht tegen zijn tranen en verliet vervolgens de baan, misschien wel voor de allerlaatste keer.