Sneijder mist CL-duel met OGC Nice

Sneijder, die twee weken geleden een eenjarig contract ondertekende bij de Zuid-Franse club, maakt geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie. Dat geldt ook voor Mario Balotelli, die kampt met een blessure. Daardoor miste de aanvaller onlangs ook al de return tegen Ajax, in de derde voorronde van de Champions League.

Voor Sneijder is het belangrijk om zo snel mogelijk fit te raken, ook omdat het Nederlands elftal al over twee weken de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd afwerkt tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat heeft een zege nodig om de kansen op plaatsing voor het eindtoernooi in Rusland weer in eigen hand te krijgen.