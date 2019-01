Lozano terug bij PSV

De Mexicaan miste het trainingskamp van PSV in Qatar vanwege privéomstandigheden. Lozano was om die reden in Mexico en PSV wilde hem de lange, gecompliceerde reis naar het Midden-Oosten besparen.

Naast Lozano ontbraken ook Trent Sainsbury, Aziz Behich en Maximiliano Romero in Qatar vanwege interlandverplichtingen. Ramon Lundqvist bleef in Nederland en speelde bij Jong PSV.

PSV landde zaterdag weer op Nederlandse bodem. De koploper van de Eredivisie gaat komende zondag op bezoek bij promovendus FC Emmen.

