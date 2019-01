McLaren-baas: ’In die auto willen onze coureurs niet rijden’

„De voorbereidingen op het komende seizoen verlopen volgens plan”, vertelt Brown aan Motorsport.com. „Ik verwacht een goede auto, al weten we natuurlijk niet hoe de concurrentie zich ontwikkelt. De concurrentie wordt steeds heviger. Iedereen bij McLaren werkt hard om ervoor te zorgen dat we een betere auto bouwen dan vorig jaar, want ik weet zeker dat onze nieuwe coureurs daar niet in willen rijden.”

McLaren start in 2019 met een geheel nieuw rijdersduo. Carlos Sainz en Lando Norris vervangen Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne. „Goede teamgenoten drijven elkaar in de race tot het uiterste, maar gaan ook goed met elkaar om. Dat hebben we nodig. We moeten met beide auto’s in de punten eindigen.”

Bekijk ook: McLaren haalt nieuwe teambaas op bij Porsche

Brown vraagt de fans nog wel geduldig te zijn. De renstal is ver teruggevallen en het wordt niet makkelijk om terug te keren naar de top. „We moeten nog niet te enthousiast worden. We willen graag wedstrijden winnen, maar daar zijn we nog ver van verwijderd. Het is een doel voor de lange termijn, maar we weten nu wat er veranderd moet worden.”

Bekijk ook: Renault verbaasd over uitblijven prestaties McLaren