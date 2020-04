Ook nadelen aan E-sporten: dat is pech, verbinding weg!

De 39-jarige Australische deed vanuit haar sportkamer mee aan de Ironman VR Pro Challenge voor vrouwen. De voormalig wereldkampioene lag tweede op het moment dat haar man Tim O’Donnell, ook 39 en triatleet, de ruimte kwam binnenwandelen met enkele oude trofeeën van Carfae. Goede motivatie, zo dacht hij.

Echter: hij struikelde over het snoer van de rollerbank, waardoor Carfae, die knap tweede lag, de verbinding met de internetserver verloor. Ze fietste het restant van de 88 kilometer lange race nog wel uit, maar werd niet opgenomen in de uitslag.

„Wat een idioot, hè?”, grapte Carfrae, toen ze na afloop door de commentatoren via Facebook werd geïnterviewd over het voorval. „Tim rijdt volgend week een race, maar ik zal proberen zijn snoer met rust te laten.”

De schuldbewuste O’Donnell hield even later nog een bord voor de webcam met daarop de tekst: ’Het was mijn fout’.