Verstappen: ’Fout kan nu kostbaarder zijn’

„Of ik het gemist heb? Nee hoor…”, knipoogde Verstappen, keurig een mondkapje dragend, met Red Bull-teamgenoot Alexander Albon aan zijn zijde. „Nee, uieraard heb ik het enorm gemist. Aan het begin van de periode heb ik veel op de simulator gezeten, maar dat wordt op een gegeven moment ook saai. Ik heb wel wat dagen op een circuit gereden, maar niet in een Formule 1-auto. Ik ben blij dat we hier zijn en dat we eindelijk weer kunnen doen waar we van houden.”

Het gevoel bij Red Bull en Verstappen is goed in aanloop naar de verlate start van het seizoen. Al tekent de Nederlander daar direct bij aan dat het nu, zonder nog een competitieve meter te hebben gereden, lastig is om in te schatten waar hij precies staat. „We zitten zeker in een goede positie en Honda is natuurlijk met een verbeterde motor gekomen, maar we zullen moeten uitvinden hoe we er daadwerkelijk voorstaan. Na de wintertests zijn er altijd al vraagtekens, laat staan nu: na zo’n lange break.”

Verstappen is een no-nonsense type, die niet in de war lijkt te raken van veranderende situaties. Momenteel bestaat de kalender uit acht races. Het is nog onduidelijk hoeveel dat er uiteindelijk gaan worden dit jaar. „Wat mijn aanpak betreft, verandert er niets. Of we nu 22, 8 of 15 races hebben, je wil nooit een DNF (uitvalbeurt, red.) achter je naam. Ik ga altijd voor het beste resultaat, zonder daarbij de meest gekke risico’s te willen nemen uiteraard. Bij een korter seizoen kan een fout wel kostbaarder zijn, maar het is zoals het is. De manier waarop ik de weekenden aanvlieg is vergelijkbaar met de normale situatie.”