VIDEO: Nadal lacht verslaggever uit

De Italiaanse tennisverslaggever Ubaldo Scanagatta deed even een dutje tijdens het persmoment van de Spanjaard. „Niet iedereen vindt het zo interessant vandaag”, aldus Nadal lachend. „Je sloot je ogen vast om je zo nog beter te kunnen concentreren op wat ik zeg.”

Nadal won zijn eerste wedstrijd in Melbourne. De Australiër James Duckworth werd in drie sets verslagen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen Matthew Ebden, die op zijn beurt Jan-Lennard Struff naar huis stuurde.