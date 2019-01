Heerenveen stalt Thorsby bij beloftes

Dat liet de clubleiding weten na een gesprek met de Noor. Thorsby was eerder zonder opgaaf van reden afwezig bij de eerste twee trainingen van dit jaar en ging daardoor ook niet mee op trainingskamp in La Manga.

Thorsby bereikte onlangs overeenstemming met Sampdoria, dat uitkomt in de Serie A. Vooralsnog stapt hij echter pas in de zomer over naar de Italiaanse club. Er zou sprake van zijn dat Sampdoria hem per direct wil overnemen.

