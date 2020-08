Sport Kort: Autocoureur Frijns weer op podium Formule E Berlijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Weertman duikt op in Hengelo en laat openwaterzwemmen even zitten

21.00 uur: Ferry Weertman richt zich voorlopig niet op het openwaterzwemmen. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro doet deze week mee aan de Hengelo Long Course Challenge, waar hij ineens opdook in de B-finale op de 100 meter vrije slag.

„Of ik verdwaald was? Nou, ik merk wel dat die afstand te kort was voor mij. Ik kan mijn ei niet in die afstand kwijt. Maar ik heb weinig geracet de afgelopen maanden en dit leek me wel een mooie uitdaging. Tevens is het een goede voorbereiding op de 200 meter en 400 meter, waar ik me deze week op richt”, aldus de 28-jarige Weertman.

De winnaar van olympisch goud op de 10 kilometer tijdens de Spelen van 2016 schuift het openwaterzwemmen noodgedwongen even aan de kant. „De komende maanden zijn er geen interessante wedstrijden die op een veilig manier plaatsvinden en alle wereldbekerwedstrijden zijn afgelast. Dit jaar ga ik geen wedstrijden meer zwemmen en daarom was het zaak om een andere piek te zoeken”, aldus Weertman.

„Als je je voor volgend jaar februari of later ergens op wilt richten, dan moet je in het zwembad zwemmen. En daar is het ook veel makkelijker om afstand te houden. De afgelopen weken heb ik heel veel meters gemaakt, nu wil ik snelheid toevoegen.”

Voor Weertman was na het uitstellen van de Spelen „een vrij gemakkelijke keuze” om nog minimaal een jaar door te gaan. „Ik moest er wel even een tijdje over nadenken, want het zijn toch weer twaalf maanden extra. Maar al vrij snel werd duidelijk dat ik nog veel plezier haal uit het zwemmen en nog veel passie heb”, aldus Weertman.

„Vorige week zou mijn race geweest zijn. Toen heb ik wel even gedacht: wat zou het zijn geworden als alles normaal zou zijn geweest? Maar ik denk niet vaak in ’als’. Ik richt me nu op volgend jaar en heb nog een jaar extra om te trainen. Bijvoorbeeld op mijn eindsprint, zoals hier in Hengelo.”

Autosport: Frijns weer op podium Formule E Berlijn

21.00 uur: Robin Frijns heeft in de vijfde race na de herstart van de Formule E op luchthaven Tempelhof in Berlijn de tweede plaats behaald. De Limburger uit het team Envision Virgin Racing moest alleen de Brit Oliver Rowland voor zich dulden. Nyck de Vries, de tweede Nederlander die actief is het WK voor elektrische sportauto’s, eindigde als veertiende.

Frijns was afgelopen zaterdag in de derde van zes zogeheten E-Prix in Berlijn ook al als tweede over de finish gereden.

Er is donderdag nog een laatste race te gaan in Berlijn en dan is het seizoen ten einde. De kampioen is al bekend. De Portugees António Félix da Costa verzekerde zich zondag na de vierde race al van de wereldtitel.

Zwemmen: Korstanje scherpt eigen record op 50 vlinder aan

20.07 uur: Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de Hengelo Long Course Challenge zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vlinderslag aangescherpt. De 21-jarige Korstanje tikte aan in 23,37.

Daarmee was Korstanje 0,01 sneller dan zijn oude toptijd, die hij in augustus van 2018 zwom bij de EK in Glasgow.

Hengelo Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Vanwege het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo.

Hengelo Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.

Zwemmen: Kromowidjojo wint 100 meter vrij in Hengelo

18.20 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter vrije slag gewonnen in 54,05. Ze was daarmee 0,53 sneller dan Femke Heemskerk. Marrit Steenbergen finishte in 54,99 als derde.

„Het was heerlijk om weer eens een echte wedstrijd te zwemmen en op scherp gezet te worden”, aldus Kromowidjojo (29). „Om weer lekker weg te zijn van huis en om in een hotel te verblijven met het Nederlands team. En eindelijk weer eens een speaker en officiële meting. Al moet ik zeggen dat de olympische finale wel voor een ander soort gevoel zorgde. Aan de tijd hecht ik nog niet zo heel veel waarde.”

Nummer twee Heemskerk toonde zich wat teleurgesteld. „Het leek wel alsof ik in de stroop lag. Om eerlijk te zijn had ik me er wel wat meer van voorgesteld. Daar moeten we even naar kijken”, aldus Heemskerk. „Ik had het gevoel dat het niet liep en dat ik hard moest werken. Maar aan de andere kant is niet de bedoeling dat ik nu al de beste tijden zwem.”

Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag in 59,07. „Dat is echt een goede tijd, maar ik weet dat ik harder kan. Normaal gesproken heb ik iedere twee tot drie weken een wedstrijd en nu mis je toch wat wedstrijdritme. Normaal ga je wat meer op automatische piloot”, aldus Kamminga, die voor de coronapauze indruk maakte met internationale toptijden.

„Mensen vragen of de coronapauze voor mij nadelig was. Maar ik wil beter en beter worden en niet één keer pieken. Nu heb ik echt veel inhoudwerk kunnen doen en veel kunnen investeren. Omdat niemand hier in Hengelo mijn tijden zwemt, probeer ik deze week meerdere raceplannen en stap ik af en toe uit mijn comfortzone. Vanochtend probeerde ik iets en dat deed echt pijn. Maar daar wil ik heen en beter dan in een wedstrijd kun je iets nooit oefenen.”

De Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Door het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo.

Hengelo Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.

Golf: Masters zonder publiek en genodigden

18:00 uur Golfmajor The Masters gaat vooralsnog door van 12 tot en met 15 november, maar publiek en genodigden zijn niet welkom. Dat meldt de organisatie van het beroemde toernooi, dat jaarlijks wordt gehouden op golfbaan The National van Augusta.

De uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten is de reden voor het besluit, zegt voorzitter Fred Riley. „Uiteindelijk hebben we vastgesteld dat de potentiële gezondheidsrisico’s voor publiek en genodigden gewoon te groot zijn.”

The Masters wordt traditioneel afgewerkt in april, maar door de pandemie is het majortoernooi verzet naar november. Tiger Woods won vorig jaar The Masters voor de vijfde keer in zijn carrière.

Motorsport: Late val kost Herlings zege in Grote Prijs Riga

16:03 uur: Jeffrey Herlings heeft op het Letse cicuit van Kegums net naast de zege in de Grote Prijs van Riga gegrepen. De Brabander lag in de tweede manche lang aan de leiding, maar door een late val zakte hij terug naar de derde plaats. Gevoegd bij zijn derde plaats in de eerste manche was de derde plaats ook zijn positie in de daguitslag.

De Italiaan Antonio Cairoli viel weliswaar ook in de tweede heat - hij kon Herlings niet meer omzeilen - maar eindigde nog als vierde. Omdat hij de eerste manche had gewonnen, kwam de Italiaan alsnog op de meeste punten na twee manches uit. De negenvoudig wereldkampioen boekte zo zijn 90e GP-zege.

De Zwitser Jeremy Seewer finishte in de tweede heat als tweede, achter de Litouwse winnaar Arminas Jasikonis, maar bleef in de eindstand na twee manches Herlings voor. De Nederlandse wereldkampioen van 2018 verstevigde wel de leiding in het kampioenschap. Hij staat op 170 punten, de Sloveen Tim Gajser is de nummer twee met 142 punten.

Glenn Coldenhoff, die afgelopen zondag de Grote Prijs van Letland won op hetzelfde circuit, kwam in het begin van de tweede heat hard ten val en blesseerde daarbij zijn ribben. De Brabander reed de cross niet uit.

Herlings kwam twee ronden voor het einde van de heat ten val. Hij schatte een bult in het parcours verkeerd in. „Dat was een beginnersfout”, zegt hij op zijn website. „Normaal zou ik de zege nooit weggooien met nog twee ronden te gaan. Mijn voorwiel gleed weg en ik kon hem daarna niet meer corrigeren en viel. Ik heb hiermee de dagzege verloren maar ook vijf punten voor het wereldkampioenschap.”

De crosser uit Oploo krijgt zondag een nieuwe kans op het circuit van Kegums, als ook de derde grand prix na de hervatting van het seizoen daar wordt verreden.

Voetbal: Verdediger Davies van Bayern München mist training

13:40 uur Alphonso Davies heeft woensdag de training van Bayern München overgeslagen. De linksback heeft lichte spierklachten. Trainer Hansi Flick verwacht dat de 19-jarige Canadees vrijdag op tijd fit is voor de kwartfinale tegen FC Barcelona in de Champions League.

Davies heeft een sterk seizoen achter de rug. Bayern München kan hem vrijdag goed gebruiken. Want Lionel Messi, de grote vedette van Barcelona, valt graag aan over de rechterflank. Mocht Davies toch niet kunnen spelen, dan is Lucas Hernández zijn waarschijnlijke vervanger.

Motosport: Motorcrosser Herlings verstevigt met 3e plek leiding in WK-stand

13:08 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft woensdag zijn leidende positie in de stand om het wereldkampioenschap in de MXGP verstevigd. De Nederlander eindigde bij de eerste manche in Kegums in Letland als derde. Titelverdediger Tim Gajser uit Slovenië viel uit en behaalde dus geen punten.

De zege ging naar de Italiaan Antonio Cairoli. Voor de negenvoudig wereldkampioen betekende het zijn eerste zege dit seizoen. Romain Febvre uit Franrkijk werd tweede. Met Glenn Coldenhoff (zevende) en Brian Bogers (tiende) eindigden drie Nederlanders in de top tien. Coldenhoff won afgelopen weekeinde nog de Grote Prijs van Letland.

Later op woensdag is de tweede manche in Kegums. Komend weekeinde is op hetzelfde circuit de volgende race in de strijd om het WK.

Wielrennen: Froome krijgt bij nieuwe ploeg ook hulp van Woods

12.00 uur: Wielrenner Michael Woods fietst volgend seizoen voor Israël Start-Up Nation. De Canadees komt over van Education First. Hij mag zich richten op de klassiekers en moet zijn kopman Chris Froome bijstaan in de grote ronden.

Israël Start-Up Nation debuteert dit jaar in de WorldTour als opvolger van Katjoesja-Alpecin. De ploeg heeft grote ambities en onderstreepte dat met het aantrekken van viervoudig Tourwinnaar Froome.

De 33-jarige Woods is pas zes jaar prof maar won al een rit in de Vuelta en schreef vorig jaar Milaan-Turijn op zijn naam. „Met Froome heeft deze ploeg niet alleen het potentieel om de Tour te winnen, maar ook om op de volledige WorldTour-kalender een rol te spelen”, zegt Woods over zijn overstap.

Israël Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.

Atletiek: Marathon Parijs gaat definitief niet door

11.38 uur: De marathon van Parijs gaat dit jaar niet door. Het evenement was vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus al uitgesteld. Nu de situatie nog steeds onbeheersbaar is, is besloten de editie van dit jaar te schrappen.

De marathon in de Franse hoofdstad stond voor 5 april op de agenda. Daarna werd 18 oktober als nieuwe datum vastgesteld en vervolgens 15 november.

Hardlopers die zich hadden ingeschreven, mogen volgend jaar automatisch meedoen. Eerder werd al besloten onder meer de marathons van New York, Berlijn, Boston en Chicago te schrappen. In Nederland ging een streep door de marathons van Rotterdam en Eindhoven. De marathon van Amsterdam staat vooralsnog wel op de planning. Uiterlijk 20 augustus wordt duidelijk of het evenement in oktober door kan gaan.

Atletiek: Hassan en Krumins naar WK halve marathon in Polen

10.22 uur: Sifan Hassan en Susan Krumins doen over twee maanden mee aan het wereldkampioenschap halve marathon. Beide Nederlandse atleten zijn geselecteerd op basis van hun resultaten tijdens het WK in Doha in 2019, meldt de Atletiekunie.

De halve marathon maakt normaal gesproken geen deel uit van het programma waar de Atletiekunie atleten naartoe stuurt. Omdat veel wedstrijden vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet doorgaan, pakken Hassan en Krumins deze halve marathon nu aan ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar.

De Nederlandse Lornah Kiplagat behaalde in 2006, 2007 en 2008 goud op het WK halve marathon. Het evenement wordt inmiddels eens om de twee jaar gehouden.

Hassan heeft met 1.05.15 het Nederlandse record op de halve marathon in handen. Het wereldrecord is in handen van de Ethiopische Ababel Yeshaneh (1.04.31).

Het WK halve marathon is zaterdag 17 oktober in Gdyina in Polen.

Tafeltennis: EK gaan voorlopig niet door in Warschau

09.51 uur: De EK tafeltennis in Warschau zijn in verband met het toenemende aantal coronabesmettingen in Europa voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het evenement was voor 15 tot 20 september in de Poolse hoofdstad op de agenda gezet.

Eerder werd het WK voor landenteams in Busan al naar volgend jaar verplaatst. Vooralsnog gaat het WK dit jaar van 16 tot en met 18 oktober wel door in Düsseldorf.

Voetbal: Start WK-kwalificatie in Azië uitgesteld tot 2021

08.52 uur: Het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 begint in Azië later. De eerste wedstrijden zouden in oktober en november zijn, maar de Aziatische voetbalbond en de FIFA hebben besloten pas in 2021 te beginnen. De reden is de aanhoudende problemen rond het coronavirus, waardoor besloten is dit jaar in heel Azië zo weinig mogelijk sportevenementen te organiseren.

Het WK van 2022 is van 21 november tot en met 18 december in Qatar. Oranje moet zich nog zien te plaatsen. De loting voor de kwalificatie in Europa is eind dit jaar. De kwalificatie begint in maart 2021.

Basketbal: Lillard evenaart record met 61 punten voor Portland

07.48 uur: Damian Lillard heeft Portland Trail Blazers in de NBA aan een belangrijke overwinning geholpen op Dallas Mavericks. Het werd 134-131. Door die overwinning houdt Portland zicht op deelname aan de play-offs.

Lillard nam liefst 61 punten voor zijn rekening, voor de derde keer dit seizoen slechtte hij de 60 punten-grens. Iets wat alleen de legendarische Wilt Chamberlain eerder lukte.

De basketballer is toch al in vorm de laatste tijd. Zondag noteerde Lillard tegen Philadelphia 76ers al 51 punten. Portland Trailblazers won toen met 124-121.

In de Western Conference is nog één van de acht tickets voor de play-offs te verdienen. Portland Trail Blazers staat nu achtste, gevolgd door Memphis Grizzlies en Phoenix Suns.