Sport Kort: Linksback Davies van Bayern München mist training

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voertbal: Verdediger Davies van Bayern München mist training

13:40 uur Alphonso Davies heeft woensdag de training van Bayern München overgeslagen. De linksback heeft lichte spierklachten. Trainer Hansi Flick verwacht dat de 19-jarige Canadees vrijdag op tijd fit is voor de kwartfinale tegen FC Barcelona in de Champions League.

Davies heeft een sterk seizoen achter de rug. Bayern München kan hem vrijdag goed gebruiken. Want Lionel Messi, de grote vedette van Barcelona, valt graag aan over de rechterflank. Mocht Davies toch niet kunnen spelen, dan is Lucas Hernández zijn waarschijnlijke vervanger.

Motosport: Motorcrosser Herlings verstevigt met 3e plek leiding in WK-stand

13:08 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft woensdag zijn leidende positie in de stand om het wereldkampioenschap in de MXGP verstevigd. De Nederlander eindigde bij de eerste manche in Kegums in Letland als derde. Titelverdediger Tim Gajser uit Slovenië viel uit en behaalde dus geen punten.

De zege ging naar de Italiaan Antonio Cairoli. Voor de negenvoudig wereldkampioen betekende het zijn eerste zege dit seizoen. Romain Febvre uit Franrkijk werd tweede. Met Glenn Coldenhoff (zevende) en Brian Bogers (tiende) eindigden drie Nederlanders in de top tien. Coldenhoff won afgelopen weekeinde nog de Grote Prijs van Letland.

Later op woensdag is de tweede manche in Kegums. Komend weekeinde is op hetzelfde circuit de volgende race in de strijd om het WK.

Wielrennen: Froome krijgt bij nieuwe ploeg ook hulp van Woods

12.00 uur: Wielrenner Michael Woods fietst volgend seizoen voor Israël Start-Up Nation. De Canadees komt over van Education First. Hij mag zich richten op de klassiekers en moet zijn kopman Chris Froome bijstaan in de grote ronden.

Israël Start-Up Nation debuteert dit jaar in de WorldTour als opvolger van Katjoesja-Alpecin. De ploeg heeft grote ambities en onderstreepte dat met het aantrekken van viervoudig Tourwinnaar Froome.

De 33-jarige Woods is pas zes jaar prof maar won al een rit in de Vuelta en schreef vorig jaar Milaan-Turijn op zijn naam. „Met Froome heeft deze ploeg niet alleen het potentieel om de Tour te winnen, maar ook om op de volledige WorldTour-kalender een rol te spelen”, zegt Woods over zijn overstap.

Israël Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.

Atletiek: Marathon Parijs gaat definitief niet door

11.38 uur: De marathon van Parijs gaat dit jaar niet door. Het evenement was vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus al uitgesteld. Nu de situatie nog steeds onbeheersbaar is, is besloten de editie van dit jaar te schrappen.

De marathon in de Franse hoofdstad stond voor 5 april op de agenda. Daarna werd 18 oktober als nieuwe datum vastgesteld en vervolgens 15 november.

Hardlopers die zich hadden ingeschreven, mogen volgend jaar automatisch meedoen. Eerder werd al besloten onder meer de marathons van New York, Berlijn, Boston en Chicago te schrappen. In Nederland ging een streep door de marathons van Rotterdam en Eindhoven. De marathon van Amsterdam staat vooralsnog wel op de planning. Uiterlijk 20 augustus wordt duidelijk of het evenement in oktober door kan gaan.

Atletiek: Hassan en Krumins naar WK halve marathon in Polen

10.22 uur: Sifan Hassan en Susan Krumins doen over twee maanden mee aan het wereldkampioenschap halve marathon. Beide Nederlandse atleten zijn geselecteerd op basis van hun resultaten tijdens het WK in Doha in 2019, meldt de Atletiekunie.

De halve marathon maakt normaal gesproken geen deel uit van het programma waar de Atletiekunie atleten naartoe stuurt. Omdat veel wedstrijden vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet doorgaan, pakken Hassan en Krumins deze halve marathon nu aan ter voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar.

De Nederlandse Lornah Kiplagat behaalde in 2006, 2007 en 2008 goud op het WK halve marathon. Het evenement wordt inmiddels eens om de twee jaar gehouden.

Hassan heeft met 1.05.15 het Nederlandse record op de halve marathon in handen. Het wereldrecord is in handen van de Ethiopische Ababel Yeshaneh (1.04.31).

Het WK halve marathon is zaterdag 17 oktober in Gdyina in Polen.

Tafeltennis: EK gaan voorlopig niet door in Warschau

09.51 uur: De EK tafeltennis in Warschau zijn in verband met het toenemende aantal coronabesmettingen in Europa voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het evenement was voor 15 tot 20 september in de Poolse hoofdstad op de agenda gezet.

Eerder werd het WK voor landenteams in Busan al naar volgend jaar verplaatst. Vooralsnog gaat het WK dit jaar van 16 tot en met 18 oktober wel door in Düsseldorf.

Voetbal: Start WK-kwalificatie in Azië uitgesteld tot 2021

08.52 uur: Het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 begint in Azië later. De eerste wedstrijden zouden in oktober en november zijn, maar de Aziatische voetbalbond en de FIFA hebben besloten pas in 2021 te beginnen. De reden is de aanhoudende problemen rond het coronavirus, waardoor besloten is dit jaar in heel Azië zo weinig mogelijk sportevenementen te organiseren.

Het WK van 2022 is van 21 november tot en met 18 december in Qatar. Oranje moet zich nog zien te plaatsen. De loting voor de kwalificatie in Europa is eind dit jaar. De kwalificatie begint in maart 2021.

Basketbal: Lillard evenaart record met 61 punten voor Portland

07.48 uur: Damian Lillard heeft Portland Trail Blazers in de NBA aan een belangrijke overwinning geholpen op Dallas Mavericks. Het werd 134-131. Door die overwinning houdt Portland zicht op deelname aan de play-offs.

Lillard nam liefst 61 punten voor zijn rekening, voor de derde keer dit seizoen slechtte hij de 60 punten-grens. Iets wat alleen de legendarische Wilt Chamberlain eerder lukte.

De basketballer is toch al in vorm de laatste tijd. Zondag noteerde Lillard tegen Philadelphia 76ers al 51 punten. Portland Trailblazers won toen met 124-121.

In de Western Conference is nog één van de acht tickets voor de play-offs te verdienen. Portland Trail Blazers staat nu achtste, gevolgd door Memphis Grizzlies en Phoenix Suns.