Ook Dortmund doet zaken met Boca

De Argentijnse tiener komt over van Boca Juniors. De koploper van de Bundesliga betaalt naar verluidt 16 miljoen euro voor de zeer onervaren centrumverdediger. Balerdi tekent een contract tot medio 2024.

Dortmund trekt de portemonnee voor de jeugdinternational, die slechts vijf wedstrijden in de benen had op het hoogste niveau in Argentinië. „Deze transfer is er een met veel potentie en was eigenlijk gepland voor de zomer”, zegt sportdirecteur Michael Zorc van Dortmund.

Vanwege defensieve problemen bij de geel-zwarten werd besloten de ’intelligente en fysiek sterke’ verdediger nu al naar Dortmund te halen.

Borussia Dortmund hervat zaterdag de competitie met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.

Boca Juniors verkocht eerder deze transferperiode ook al Lisandro Magallan. De verdediger ging voor maximaal 9 miljoen euro naar Ajax.