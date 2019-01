Dembélé vertrekt naar Chinese Super League

Dembélé (31) is maandag op het vliegtuig gestapt naar Hong Kong. De Belg gaat medisch gekeurd worden door Beijing Guoan FC, dat uitkomt in de Chinese Super League, het hoogste niveau in China. Dat melden Belgische media.

Spurs zou vorige week een bod van zo’n twaalf miljoen euro hebben aanvaard. Dembélé - die een aflopend contract heeft - ging vervolgens zelf in gesprek met de Chinese club, die hem een jaarsalaris van tien miljoen euro en een contract van drie jaar heeft aangeboden. Alleen aan de medische keuring moet nog voldaan worden.

Dembéle speelde in de Eredivisie onder meer voor Willem II en AZ, alvorens hij naar Fulham vertrok. In Engeland viel de beresterke Belg al snel op en maakte de overstap naar Tottenham. De middenvelder kwam tot zover 249 keer uit voor Spurs, waarin hij tien keer trefzeker was en twaalf assists afleverde.