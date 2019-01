Jong Oranje oefent tegen Jong Mexico

Jong Oranje speelde twee keer eerder tegen Jong Mexico. In 1978 won Jong Oranje met 1-0 en in 1997 eindigde het duel in 0-0. Beide wedstrijden werden gespeeld in Cannes.

Van de Looi en zijn spelers liepen vorig jaar kwalificatie voor het EK van 2019 mis. De bondscoach heeft daarom besloten om met een vernieuwde en verjongde selectie aan de slag te gaan.