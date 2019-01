Van der Poel zet zegereeks voort in Otegem

Hij deed dat een dag nadat hij in Huijbergen Nederlands kampioen was geworden. Van der Poel rondde een solo af die hij ongeveer halverwege was begonnen. Wereldkampioen Wout van Aert werd tweede, voor Belgisch kampioen Toon Aerts.

Van der Poel won de wedstrijd voor de vierde keer op rij. Zondag was hij voor de vijfde achtereenvolgende maal nationaal kampioen geworden.