Pelé steunt Maradona: ’Word snel beter mijn vriend’

Diego Maradona belandde begin januari in het ziekenhuis. Tijdens een routinecontrole bleek dat de Argentijn een maagbloeding had. Niet veel later werd Pluisje alweer ontslagen uit het ziekenhuis. „Het gaat goed met hem”, liet zijn dochter weten.

Maradona richtte zijn ogen weer op Mexico, waar hij trainer is van Dorados de Sinaloa. Er moest echter toch een operatie aan te pas komen.

De operatie verliep goed en de Argentijnse legende is inmiddels aan het herstellen. Daarbij wenst Pelé hem veel sterkte mee. „Diego. Het is nooit fijn om te horen dat het niet goed gaat met een lid van de ’nummer-10-club.’ Ik hoop dat je je snel weer beter voelt, mijn vriend”, zegt Pelé, die net als Maradona nummer 10 droeg, op Twitter.