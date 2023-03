Game, set and match voor umpire Carrero: levenslange schorsing wegens matchfixing

Het integriteitsbureau in het internationale tennis ontdekte zestien overtredingen in acht partijen.

Carrero bleek de wedstrijdscore met zijn handapparaat gemanipuleerd te hebben bij specifieke punten om weddenschappen mogelijk te maken. Hij acteerde overigens niet op het hoogste niveau, maar voornamelijk in internationale toernooien in eigen land. Er was al sinds maart 2022 een onderzoek gaande naar de umpire.