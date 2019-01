PSV langer door met Hendrix

Hendrix, die in 2004 als jeugdspeler bij de club kwam, maakt al jaren deel uit van de hoofdmacht van PSV en is inmiddels bezig aan zijn tweede jaar als absolute basisklant. Hij miste dit seizoen nog geen duel in de Eredivisie.

Hendrix maakt in augutus 2013 zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren. Sindsdien 186 wedstrijden. Daarin kwam hij tot zeven treffers en vijftien assists.

