Jaguar houdt raceteam in stand

„We moeten een aantal belangrijke beslissingen nemen om de toekomst van dit bedrijf te waarborgen”, zegt Barclay tegen Motorsport.com. „Maar de Formule E-activiteiten zijn erg belangrijk voor de toekomst omdat we daar onze nieuwe elektrische technologie in de praktijk kunnen testen. In de sport kunnen de mensen zien dat Jaguar tot de wereldtop qua technologie behoort.”

De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) schrapt wereldwijd 4500 banen. Vorig jaar vertrokken al 1500 werknemers bij JLR. Ook gaat het bedrijf in andere kosten snijden, het gaat in totaa om ruim 550 miljoen euro. Die kostenbesparingen komen bovenop die van vorig jaar, die al 560 miljoen euro betroffen.

Barclay gelooft erin dat de Formule E gaat bijdragen aan de consumententak van Jaguar. „Dit project is erg belangrijk voor ons, omdat we hier veel kunnen leren, bijvoorbeeld over de contactpunten van accu’s. Elektrisch rijden heeft de toekomst, dus wat ons betreft is dit voor de lange termijn.”