’Schumacher junior in voetsporen vader’

Schumi junior zou bij de Scuderia aan de slag kunnen als development rider. Na het vertrek van Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi, die voor de Italianen tests en simulaties afwerkten, is Ferrari op zoek naar nieuw talent dat de engineers kan bijstaan bij de ontwikkeling van de bolide.

Mick Schumacher kroonde zich vorig jaar tot kampioen van de Formule 3. Komend seizoen is hij namens Team Prema actief in de Formule 2. „Dit is voor mij een logische stap in mijn carrière”, stelde de jonge Duitser eerder al over die overstap.

Mick Schumacher met Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, die dit seizoen bij de Scuderia wordt vervangen door Charles Leclerc. Ⓒ AFP

„Ik wil mijn rijvaardigheden verbeteren en ook meer ervaring opdoen op technisch gebied. Mijn vader is mijn idool. Ik wil me altijd vergelijken met de beste piloten en mijn vader was de beste.”

Michael Schumacher veroverde met Ferrari vijf van zijn zeven wereldtitels. Van 2000 tot 2005 was hij schier onverslaanbaar in de rode bolide. Inmiddels is hij al ruim vijf jaar herstellende van een ski-ongeluk, waabij hij ernstig hersenletsel opliep.

