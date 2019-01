De Boer doet ’Van Gaaltje’ bij eerste persconferentie

Tijdens zijn tijd als trainer van Manchester United schudde Louis van Gaal een aantal mooie Nederlandse uitspraken uit zijn mouw. Enige probleem voor Van Gaal was dat deze gezegdes in het Engels niet bestaan. Een van zijn bekendste uitspraken was: „That’s a different cookie, another biscuit.” Dat is andere koek, bedoelde de oud-bondscoach.

De Boer, die bij zowel Ajax als FC Barcelona onder Van Gaal speelde, heeft meer dan alleen de voetbalvisie van zijn oud-coach overgenomen. Tijdens zijn eerste persconferentie bij zijn nieuwe club Atlanta United FC sprak hij over zijn ervaringen bij Inter en Crystal Palace. „I don’t have to look around to find a dead body in the closet”, zei De Boer, waarmee hij het Nederlandse gezegde ’een lijk uit de kast halen’ letterlijk vertaalde. De Engelse taal kent deze uitspraak overigens niet.

Focus

De oud-recordinternational prijst met zijn uitspraak de organisatie en structuur van de club, waardoor hij zich niet bezig hoeft te houden met randzaken. „Ik ben blij dat ik mij hier kan focussen op hetgeen waar ik het beste in ben en waarvan ik het meeste hou. Ik kan mij volledig richten op het voetballende gedeelte”, zegt de tevreden coach van de kersverse MLS-kampioen, de Amerikaanse voetbalcompetitie.

Staf

De Boer krijgt hoogstwaarschijnlijk ook gezelschap van Orlando Trustfull en Bob de Klerk. „Wij gaan met Trustfull, De Klerk en De Boer om de tafel zitten. We verwachten er snel uit te komen”, zei Carlos Bocanegra, technisch directeur van de club.

Met Trustfull werkte De Boer al eerder samen bij onder andere Inter en Crystal Palace. De Klerk kent de oud-voetballer nog uit zijn Ajax-tijd.

