Ødegaard: ’Ik wil met Vitesse de beker winnen’

Voor de winterstop speelde Vitesse in eigen huis 2-2 gelijk tegen hekkensluiter De Graafschap. Alvorens werd er nipt gewonnen tegen de amateurs van Kozakken Boys. „De laatste wedstrijden verliepen niet zoals we verwacht hadden”, aldus de ambitieuze Noor tegenover Vitesse TV. „We moeten stabieler worden. Ik heb allerlei dromen, ook bij Vitesse. Ik wil hier de beker winnen.”

“We willen als team zo hoog mogelijk op de ranglijst staan”, vervolgt de middenvelder. „Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Als we stabieler worden, meer ritme krijgen en in een goede flow terecht komen is de top-5 echt haalbaar. Maar er zijn ook andere goede ploegen, dus we moeten op ons best zijn.”

Ødegaard wordt gehuurd van Real Madrid. In 2015 verruilde hij Strømsgodset IF voor de Spaanse hoofdstad. „Het plan waar Real Madrid mee kwam overtuigde mij. Ik zou gaan trainen bij het eerste elftal, en minuten gaan maken mijn het tweede. Dat was een goede oplossing voor mij, omdat ik erg jong was en speelminuten moest maken maar ook graag wilde meetrainen met goede spelers. Terugkeren bij Real Madrid is het doel. Ik hoop daar ooit in de basis te spelen, maar in het voetbal kun je niets voorspellen.”