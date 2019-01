Trainer hekkensluiter Premier League weg

V

,,De 47-jarige coach verlaat Town na uitvoerige discussies met de raad van bestuur, waarbij beide partijen het eens zijn geworden dat dit de juiste beslissing is voor de toekomst van de club", meldde Huddersfield Town via Twitter.

Wagner leidde de club in 2017 naar de Premier League via winst in de play-offs op het door Jaap Stam gecoachte Reading. Vorig seizoen eindigde de bescheiden club als zestiende en handhaafde zich op het hoogste niveau. Dit seizoen heeft Huddersfield Town pas twee keer gewonnen en staat het laatste met elf punten.