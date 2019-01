Suzanne Schulting haalt keihard uit naar Kjeld Nuis

Nuis werd vrijdag tijdens de openingsdag van het EK sprint in Collalbo gediskwalificeerd. De schaatser belandde tijdens de eerste 1000 meter met zijn schaats buiten de wedstrijdbaan, tikte twee blokjes aan en zag de jury na afloop een streep door zijn baanrecord zetten. Hij was na afloop witheet en belandde in een verhitte discussie met een jurylid.

„Ik vind deze reactie van Kjeld echt te belachelijk voor woorden”, reageerde Schulting maandagavond bij De Wereld Draait Door. „Je hebt nu dat hele gedoe bij het voetbal dat je respect moet hebben voor de scheids, maar hij reageert zo. Als wij als shorttracker zo zouden reageren tegen een scheids zouden we meteen een gele kaart krijgen. Het kan gewoon niet! Hij heeft een voorbeeldfunctie voor jonge kinderen. Je wilt toch niet dat die kinderen dit ook gaan doen?!”

Tafelheer Erik Dijkstra was het roerend eens met Schulting. „Ik heb het 100% met je eens. Wat moedig van dat je dit zegt”, aldus Dijkstra. Oud-schaatser Erben Wennemars nam het op voor de reactie van Nuis. „Ik wil het voor Kjeld opnemen. Ik deel je mening, maar hij dacht op dat moment nog dat hem onrecht aangedaan werd. Zijn begeleidingsteams voedt hem daar ook in, maar hij zit gewoon vreselijk fout. Het kan gebeuren, maar hij had daarna terug moeten komen om zijn fout toe te geven.”