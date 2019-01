Emiraten met moeite door in Azië Cup

Het gastland kwam in groep A niet verder dan een gelijkspel tegen Thailand, 1-1. Dat was echter net genoeg om als nummer één in de groep te eindigen.

De Emiraten hebben na drie duels een punt meer dan Thailand en Bahrein. Die landen mogen ook verder, omdat nu al duidelijk is dat de nummer drie uit groep A tot de vier beste nummers drie van alle poules behoort.

Bahrein sloot af met een zege op India (1-0), die pas in blessuretijd tot stand kwam. Jamal Rashed groeide uit tot de held. Hij benutte op de valreep een strafschop.

Ali Ahmed Mabkhout zette de Verenigde Arabische Emiraten al na zeven minuten op voorsprong. Nog voor rust maakte Thitiphan Puangjan namens Thailand de 1-1.