’Knegt echt met hele grote stappen vooruit’

Vorige week donderdag liep Knegt ernstige brandwonden op toen hij in zijn huis een houtkachel aanstak. Zijn kleding vloog daarbij in brand.

„Hij ligt nog minimaal twee weken in het ziekenhuis voordat ze uitsluitsel kunnen geven of hij een huidtransplantatie nodig heeft”, aldus Otter. „Hij zegt zelf dat hem dat niet gaat overkomen: ’Ik herstel zelf. Dat doet mijn lichaam heel goed’. Dan geloof ik daar ook wel in. Hoe naïef dat ook zou klinken, maar ik denk dat ie dat aardig goed aanvoelt”, aldus Otter.