Feyenoord en Nice voorbeelden voor ADO

ADO-directeur Manders maakt onlangs een gang langs verschillende trainingsaccommodaties, waaronder die van Feyenoord en het Franse Nice. ADO is momenteel met verschillende partijen in gesprek om in anderhalf jaar tijd een complex te realiseren dat het eerste elftal van ADO en de beloften van alle faciliteiten zal voorzien. Er komen meerdere (mogelijk hybride) grasmatten, een gym, ontspanningsruimtes en de kantoren van technisch manager Jeffrey van As en (mogelijk) Manders (nu in het stadion) zullen daar gehuisvest worden. Het nieuwe complex wordt daarmee het hart van ADO.

Feyenoord betrok afgelopen zomer het ultramoderne nieuwe complex 1908, met een kostenplaatje van 9,5 miljoen euro. „Dat is heel mooi en te duur voor ons, maar je hoeft niet álles te kopiëren”, weet Manders. „De kosten hangen af van hoe we de accommodatie gaan inrichten, van wat wel en niet kan. We zijn daar met verschillende partijen over in gesprek en willen het goed doen. Maar geloof mij dat we het goed geregeld hebben en klaar zijn om de stap naar gras te maken.”

De directeur noemde de kunstgraskwestie het ’heetste hangijzer’ voor ADO dat is voortgevloeid uit de veranderagenda van de Eredivisie. ADO profiteert, net als andere kunstgrasclubs die de overstap van een kunstgras naar een hybride grasmat willen maken, van een bonus van maximaal 350.000 euro per jaar. Dit geld is afkomstig uit een pot, die wordt gevuld uit inkomsten van clubs die Europees actief zijn. Tot deze regeling kwamen de Eredivisie-clubs in november vorig jaar toen enkele punten uit de veranderagenda werden aangenomen.

Ook PEC Zwolle heeft al aangegeven per 2020/21 over te gaan op natuurgras. Excelsior neemt een terugkeer naar natuurgras mee in de plannen bij de ontwikkeling van het stadion. Het hoopt uiterlijk eind 2019, als de plannen concreet vorm hebben gekregen, te kunnen aangeven wanneer het zou kunnen plaatsvinden. Vanuit de eerste divisie maakte Sparta vorige week bekend bij de upgrade van het stadion ook terug te keren naar natuurgras.