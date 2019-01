Nog een Japanner voor FC Groningen

De club heeft met Manchester City in grote lijnen een akkoord bereikt over de huur van de bijna 22-jarige speler, zo liet directeur Hans Nijland tijdens de nieuwjaarsreceptie weten.

Manchester City had de middenvelder overgenomen van Kawasaki Frontale. Itakura speelde in nationale jeugdselecties samen met Ritsu Doan. Deze speler van FC Groningen komt momenteel met zijn land uit in de Azië Cup.