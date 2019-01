Willem II slaat miljoenenbod Dinamo Kiev op Fran Sol af

Dinamo Kiev heeft 3.250.000 euro over voor de goalgetter, meldt het Brabants Dagblad. „Het was een geweldige deal voor mij en mijn familie om onze toekomst veilig te stellen”, aldus een teleurgestelde Sol. „Ik hou van Willem II maar deze aanbieding is te mooi om te laten schieten. Ik voel me zeer droevig.”

Trainer Adrie Koster had zich al neergelegd bij het vertrek van Sol. „Maar dat hoort ook bij het voetbal”, aldus de oefenmeester. „Spelers als Fran Sol willen een stap hogerop. En dan gaat het er bij een club als Willem II om dat je adequaat handelt.” Eerder op maandag werd duidelijk dat nummer 12 van de Eredivisie de rest van het seizoen kan beschikken over Renato Tapia, die wordt gehuurd van Feyenoord.

Willem II wacht een verbeterd bod af. Koster verwacht dat Sol dinsdag gewoon deelneemt aan de training.