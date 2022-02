Juventus moet nog aan de bak, maar Matthijs de Ligt is vol vertrouwen

„Het was een pittige wedstrijd, zoals je kunt verwachten in de Champions League. Maar ik denk dat we op een volwassen manier hebben gevoetbald”, reageerde de Nederlander op de website van zijn club. De Italianen kwamen al na 30 seconden op voorsprong door een doelpunt van de Serviër Dusan Vlahovic. Na ruim een uur trok Dani Parejo de stand weer gelijk.

„Dit zijn de wedstrijden die je graag speelt en die opperste concentratie vragen. Het kleinste foutje wordt afgestraft”, keek De Ligt terug. Zijn ploeg leek de wedstrijd volledig onder controle te hebben. De gelijkmaker viel dan ook onverwacht.

„We zijn niet tevreden over dit gelijkspel, maar we kijken wel vol vertrouwen uit naar de return. Nu gaan we ons weer focussen op de competitie. Er wacht ons weer een zware wedstrijd.” Juve, de nummer 4 in de Serie A, gaat zaterdag op bezoek bij Empoli.

