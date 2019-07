Van den Brom ziet pijnlijk moment bij FC Utrecht

„We hebben meer dan genoeg kansen gehad om deze wedstrijd in ons voordeel te beslissen”, verzuchtte de oefenmeester na afloop bij Fox Sports. „In de eerste helft speelden we in een veel te laag tempo, en ik vind niet dat je de warmte daarvoor moet aanwijzen als reden. Want na rust gaat het tempo omhoog, geven we meer gas en zijn we fysiek gewoon sterker.”

Te weinig geprofiteerd

Dat had ook Gyrano Kerk ondervonden. „Na zestig minuten was bij hun de energie echt weg en vielen ze gewoon om. Het is zonde dat we daar te weinig van geprofiteerd hebben”, aldus de man die met een vlammende volley de gelijkmaker na een uur spelen op zijn naam bracht.

„Het is pijnlijk hoe we op achterstand kwamen”, vond Van den Brom. „Je geeft het van tevoren aan, maar dan lopen we toch in het mes en maken zij via een counter de 0-1. Maar na rust moeten wij de wedstrijd gewoon winnen. Zij gaan dan liggen en tijdrekken, ook dat wisten we. Het blijft jammer dat we deze wedstrijd niet hebben kunnen winnen. Volgende week in Bosnië zal het ook warm zijn, maar daar hebben we nu aan kunnen wennen.”

