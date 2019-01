Column Bert van Marwijk: Mooie les, ook voor het Nederlands voetbal

Bert van Marwijk Ⓒ BOUWMAN, RENE

Met belangstelling heb ik de afgelopen dagen weer de voetbalbeschouwingen en analyses gelezen over het afgelopen jaar. Wat dat betreft zijn we toch een apart volk. Wanneer er een paar goede uitslagen zijn, lopen we de polonaise en is er alleen maar ruimte voor superlatieven.