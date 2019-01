Mijlpaal voor David Silva in Premier League

David Silva krijgt een aai over zijn bol van manager Pep Guardiolaals hij wordt gewisseld. Ⓒ Hollandse Hoogte

David Silva is de speler bij Manchester City die de meeste duels in de Premier League achter de rug heeft. Maandagavond speelde hij tegen Wolverhampton Wanderers zijn 267ste duel in de hoogste Engelse competitie.