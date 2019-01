Atlético moet verdediger Savic weken missen

Volgens Spaanse media heeft de verdediger uit Montenegro afgelopen zondag een hamstringblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Levante.

,,Medisch onderzoek heeft bevestigd dat onze speler een tweedegraads scheurtje in de hamstring in zijn linkerbeen heeft", meldde Atlético in een verklaring. De club gaf geen precieze datum voor de terugkeer van Savic aan.

Atlético won het duel met Levante met 1-0 en staat tweede in La Liga op vijf punten van koploper FC Barcelona.