Serena snel klaar in flitsend groen pakje

Het is nooit saai rondom de vrouw die in Melbourne op jacht gaat naar haar 24-ste grandslamtitel. De 37-jarige moeder kwam vorig jaar in opspraak door het opvallende zwarte strakke pak (bodysuit) dat ze vorig jaar op Roland Garros droeg. De president van Franse tennisbond, Bernard Giudicelli, vond dat de Amerikaanse diva een grens over was gegaan. ,,Je moet respect hebben voor het spel en de omgeving’’, gaf hij de Amerikaanse diva mee.

Het was eigenlijk een relletje van niks in vergelijking met de compleet uit de hand gelopen finale van de US Open, later vorig jaar. Williams kreeg in het duel met de Japanse Naomi Osaka de grootste ruzie met umpire Carlos Ramos die haar een punt en een game afpakte. Na die vertoning wist Williams met zekerheid te vertellen dat ze nooit zo streng was gestraft als ze een man was geweest. Dat was voer voor eindeloze discussies.

Williams, die de Australian Open al zeven keer wist te winnen, maakt nu in Melbourne weer een nieuwe start en lijkt nog steeds populair bij een groot deel van het publiek. Maar de wedstrijd in de Rod Laver Arena tegen Tatjana Maria was bepaald geen graadmeter voor haar vorm. Die komt wellicht in de vierde ronde wanneer Williams ’s werelds nummer één Simona Halep kan treffen. Maar ook de tweede ronde, tegen de Canadese Eugenie Bouchard, zou nog wel eens lastig kunnen worden voor de Amerikaanse diva.