Viviani spurt naar zege eerste rit Down Under

De Italiaan van de Belgische wielerploeg Deceuninck-QuickStep was in de openingsrit van de Tour Down Under in Australië de snelste in de massasprint. Hij had in de 129 kilometer lange etappe van North Adelaide naar Port Adelaide in de laatste meters nog een ultieme versnelling in de benen.

De Duitser Max Walscheid (Sunweb) finishte als tweede en de Italiaan Jakub Mareczko (CCC) spurtte naar de derde plaats. Eerste Nederlander was Danny van Poppel (Jumbo-Visma) op de negende plaats.

Viviani schreef al zijn 68e profzege op zijn naam. De Italiaan ook de eerste leider in het algemeen klassement. Hij heeft 4 seconden voorsprong op Walscheid.

De tweede etappe op woensdag heeft iets meer heuvels in het parcours. Wegens de hitte is de rit wel met 27 kilometer ingekort tot 122 kilometer. Het kwik stijgt naar 40 graden Celsius in het zuiden van Australië.