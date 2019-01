Bertens na solide start: ’Misschien raak ik wel gewend aan de druk’

Natuurlijk is er een verschil tussen het perfectief van Haase (ranking 58) en dat van Bertens, de nummer negen van de wereld. Haase mag na zijn knappe overwinning op de ervaren Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (7-5 6-4 7-5) hopen op een klein wonder als hij morgen tegen de sterke Tsjech Tomas Berdych speelt. Bertens is de favoriete tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. Maar bij de vrouwen wordt maar om twee gewonnen sets gespeeld en is een misstap snel begaan. De 27-jarige Pavlyuchenkova wordt ook wel gezien als de beste speelster die nooit de toptien haalde. Ze stond lang in de toptwintig, won twaalf toernooien, maar beleefde nooit een echte doorbraak naar de top.

Bertens maakte gisteren bij haar eerste grandslamwedstrijd als lid van de toptien een onverwacht solide indruk. Ze leek zich kiplekker te voelen in de hitte en ontdeed zich professioneel van de Amerikaanse Alison Riske: 6-3 6-3. Daarbij leek ze totaal niet gebukt te gaan onder de druk die haar nieuwe status met zich mee zou kunnen brengen. „Ik was rustig”, zegt ze zelf daarover met een brede glimlach. „Ja, misschien raak ik wel aan de druk gewend. Of misschien had ik een goeie dag en voel ik de volgende keer wel veel meer spanning. Ik heb geen idee.”

Bekijk ook: Bertens in hitte naar tweede ronde