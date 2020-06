Neymar moet FC Barcelona miljoenen betalen

Neymar, die Barcelona in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro verruilde voor Paris Saint-Germain, eiste een bedrag van 43,6 miljoen euro aan onbetaalde bonussen. Een Catalaanse rechter wees die eis echter af en bepaalde dat Neymar in plaats daarvan juist bijna 7 miljoen euro aan Barcelona moet betalen.

De vleugelspits speelde tussen 2013 en 2017 bij de Catalaanse topclub. Neymar vormde jarenlang een succesvolle voorhoede met Lionel Messi en Luis Suárez. Na twee landstitels en winst van de Champions League en het WK voor clubs besloot de Braziliaan om over te stappen naar de Franse club PSG.

Neymar (midden) vormde bij FC Barcelona een gevreesd trio met Luis Suarez (links) en Lionel Messi. Ⓒ Reuters

Volgens Barcelona schond Neymar daarmee de voorwaarden in zijn contract over een loyaliteitsbonus. De club diende daarom ook een claim in tegen de Braziliaan. Naast een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro wil Barça een deel van de premie terug die Neymar in november 2016 ontving toen hij zijn contract verlengde tot medio 2021.

Vorig jaar probeerde Barcelona om de duurste voetballer ter wereld terug te halen. Beide partijen hadden met een nieuw contract dan ook hun financiële geschillen kunnen oplossen. De deal ketste echter af, waarna Neymar en Barcelona elkaar in de rechtbank troffen. De Braziliaan verloor de 'miljoenenzaak'. Hij kan nog in beroep gaan.