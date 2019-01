Jong Feyenoord maakt kans op Derde Divisie

Onder de nummers 1, 2 en 3 van de beloftencompetitie worden maximaal drie tickets voor de Derde Divisie verdeeld. Alles hangt daarbij af van de prestaties van Jong FC Groningen en Jong FC Volendam, die al uitkomen in de Derde Divisie, en van hoofdklasser Jong FC Den Bosch. Plaatsen komen vrij als FC Groningen en FC Volendam degraderen of als FC Den Bosch niet promoveert.

Bekijk ook: Jong Feyenoord hoort in Eerste Divisie

Jong FC Groningen staat tiende in de Derde Divisie en Jong FC Volendam derde, terwijl de Bosschenaren met hun derde plaats in de hoofdklasse ook nog uitzicht hebben op promotie naar de Derde Divisie. Pikant is dat Sportclub Feyenoord, de amateurtak van de club, in diezelfde hoofdklasse waar FC Den Bosch speelt, ook nog kan promoveren naar de Derde Divisie.