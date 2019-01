Red Bull-adviseur: ’Max in tranen na Monaco-debacle’

De Limburger crashte in de derde vrije training en zag zijn Red Bull niet meer gerepareerd worden. Verstappen kon niet meedoen aan de kwalificatie en moest derhalve achteraan starten.

„Op zo’n moment weet Max dondersgoed wat er aan de hand is”, aldus Marko tegen Motorsport-total.com. „Max is echt niet gek. Hij was in tranen in de pitbox toen hij terugkeerde na de crash. Dat heeft hem dus flink aan het denken gezet. De crash was namelijk totaal onnodig. Hij is snel genoeg en hij hoeft dat niet altijd te bewijzen op momenten waar dat niet nodig is.”

Na de GP van Monaco en de grote teleurstelling voor de Red Bull-coureur, zette Verstappen volgens Marko de knop om. „In Canada werd hij vervolgens derde, in Frankrijk tweede en in Oostenrijk eerste. Hij was fenomenaal. Die veerkracht is heel belangrijk. Dat laat zien dat het bij hem mentaal erg goed zit. Vlak voor kerst hebben we een gesprek samen gehad, waarin we de doelen voor volgend jaar hebben vastgesteld. Daarin hebben we dit soort dingen nog eens besproken en heb ik hem een compliment gegeven.”

