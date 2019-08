Alaphilippe geeft op in Clásica San Sebastian

Julian Alaphilippe Ⓒ Hollandse Hoogte

SAN SEBASTIAN - De Franse wielrenner Julian Alaphilippe heeft opgegeven in de Clásica San Sebastian. Daarmee kent de koers in Spaans Baskenland in ieder geval een andere winnaar dan vorig jaar. De renner van Deceuninck - Quick-Step hield toen Bauke Mollema van de overwinning af.