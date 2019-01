’Vranjes bedreigde zangeres met de dood’

Ognjen Vranjes Ⓒ Hollandse Hoogte

Bosnië is in rep en roer en de reden is wéér Anderlecht-speler Ognjen Vranjes. Jelena Karleuša (40), een bekende Servische zangeres, beweert op haar officiële Facebook-pagina dat de verdediger haar met de dood bedreigde.