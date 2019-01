Bondscoach Constantine van India stapt op

De Engelsman nam zijn besluit na de uitschakeling van India in de groepsfase van de Azië Cup. De nederlaag van 1-0 tegen Bahrein betekende dat India als laatste eindigde in poule A.

Constantine (56) was bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van India. Hij was eerder tussen 2002 en 2005 aan het werk in het Aziatische land en nam in 2015 de functie weer ter hand. Hij presteerde niet onverdienstelijk, want India plaatste zich eindelijk weer eens voor de Azië Cup en het voetbalteam slaagde er vorig jaar voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst binnen te komen.

„De cirkel is rond. Het is na vier jaar tijd om te vertrekken en weer eens naar huis te gaan. Ik heb mijn dochters de afgelopen jaren eens in de drie of vier maanden gezien”, lichtte Constantine zijn besluit toe.